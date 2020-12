Poggiomarino, Finanza scopre deposito di auto rubate: tre denunciati

Il gruppo della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania ha individuato nella periferia di Poggiomarino un deposito di auto rubate. I finanzieri, dopo aver notato un’Audi Q3 che, scortata da un’altra autovettura, si dirigeva a tutta velocità verso l’Asse Mediano, hanno avviato un prolungato inseguimento che si è concluso con la scoperta del capannone. All’interno, nonostante la presenza di un sistema di videosorveglianza, sono stati sorpresi tre napoletani mentre smontavano l’autovettura rubata poco prima nel territorio giuglianese. L’attività ha consentito di recuperare oltre al veicolo rubato, di proprietà di un professionista di Giugliano in Campania, anche numerose centraline appartenenti ad altre autovetture oggetto di furto. I tre che sono stati denunciati erano anche in possesso di congegni elettronici in grado di inibire le frequenze telefoniche Gps, al fine di rendere inservibili i comuni localizzatori utilizzati dalle compagnie assicuratrici.