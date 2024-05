Comunali 2024 a Roccarainola, lista unica: Russo verso il bis

ROCCARAINOLA (Nello Lauro) – Nessun colpo di scena. Il sindaco uscente Peppe Russo correrà da solo per riconfermarsi alla guida del comune Roccarainola. Una sola lista presentata alla segreteria del Comune alla fatidica scadenza delle ore 12. Ancora volta con il simbolo del “Quadrifoglio” per un bis quasi scontato. Nella squadra di oggi quattro new entry: Stefania Ferrara, Giada Lettieri, Felice Maietta e Katia Mungiello. Per rendere valida l’elezione c’è una novità introdotta quest’anno nel testo unico per gli enti locali. “Nei Comuni sino a 15.000 abitanti, dove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla e per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) che non esercitano il diritto di voto”.

QUESTA LA LISTA DEL QUADRIFOGLIO:

Candidato sindaco: Giuseppe Russo.

Candidati alla carica di consigliere comunale: D’Onofrio Elisabetta, De Luca Orlando, Ferrara Stefania, Fusco Antonio, Lettieri Antonio, Maietta Felice, Mungiello Caterina detta Katia, Napolitano Nunziata detta Nunzia, Niespolo Giuseppe detto Calece, Sasso Antonio, Sirignano Giovanni, Lettieri Giada detta Giada.