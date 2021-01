CICCIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Incendio questa notte in un negozio di articoli per animali nei pressi del popoloso rione Iacp a Cicciano. Il rogo è scoppiato intorno alle 3 di notte e ha danneggiato oltre al negozio, anche l’abitazione e il furgone del titolare dell’esercizio commerciale. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del distaccamento di Nola. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cicciano, agli ordini del comandante Ciro Sassone, che hanno avviato da subito le indagini del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto: non è esclusa, al momento, la pista dolosa. Lo scorso 31 dicembre un ordigno aveva provocato danni a un bar in via Marconi.