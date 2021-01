Coronavirus a Cicciano, liceo Medi e alberghiero Russo restano chiusi

CICCIANO -Il liceo “Enrico Medi” e l’Ipsseoa “Carmine Russo” di Cicciano non riapriranno la prossima settimana con la didattica in presenza. Lo ha deciso il sindaco di Cicciano Giovanni Corrado che ha firmato l’ordinanza numero 43 dopo aver preso atto della richiesta sottoscritta congiuntamente dai dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria superiore del Comune di Cicciano, di Marigliano e di Nola e dai colleghi Sindaci di Nola, Casamarciano, San Vitaliano,

Marigliano e Saviano, nella quale si richiede di “adottare i criteri prudenziali previsti dall’ordinanza regionale e quindi di verifica e determinazioni di competenza dei sindaci e dei dirigenti scolastici e di rinviare di almeno una settimana la ripresa in presenza dell’attività didattica”. Sentita in merito la dirigente scolastica dell’istituto “ Enrico Medi “ di Cicciano – si legge nel documento e atteso che sul territorio comunale negli ultimi giorni si è verificato un aumento repentino e preoccupante di casi di soggetti risultati positivi al virus Covid 19 e che sono in corso accertamenti sanitari relativi ad altre persone” è arrivata la decisione di sospendere la didattica in presenza fino al prossimo 6 febbraio.