Gli agenti del commissariato di Pompei, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Villa dei Misteri, presso la stazione della Circumvesuviana, per la segnalazione da parte di alcuni passeggeri di un’aggressione ai danni di una donna. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna la quale ha indicato un uomo che, poco prima, mentre era seduto accanto a lei sul treno, l’aveva importunata ed aveva continuato a farlo nel sottopasso della stazione una volta scesi dal convoglio. Gli agenti hanno raggiunto e bloccato il soggetto, F.G., 36enne stabiese con precedenti di polizia, che è stato arrestato per violenza sessuale.