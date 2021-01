Roccarainola, arriva la Befana del Comune: 800 calze per i bambini

Una dolce sorpresa per i bambini di Roccarainola per l’Epifania. Domani mattina saranno distribuite circa 800 calze a tutti i bimbi dai 2 ai 13 anni con un messaggio dell’amministrazione comunale: oltre alle feste che questa “Epifania porti via anche le cose brutte del 2020”. Calze anche per piccoli ospiti delle casa famiglia non residenti in città. Analoga iniziativa a Cicciano dove nei giorni 7 e 8 al centro Nadur e al centro della Culture saranno distribuite dal Comune con l’aiuto della protezione civile 1110 calze per i piccoli dai 3 ai 12 anni in ordine alfabetico.