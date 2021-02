Afragola, contrabbando di sigarette: carabinieri arrestano 13 persone

Dalle prime ore del mattino i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 13 persone (8 misure di custodia cautelare in carcere e 5 agli arresti domiciliari) tutti gravemente indiziati di “associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”. Le indagini, svolte dai militari della stazione carabinieri di Afragola, coordinate dalla Dda partenopea, nel periodo compreso tra luglio 2018 e aprile 2019, hanno consentito di ricostruire le dinamiche organizzative del gruppo criminale dedito al traffico di Tle, il cui approvvigionamento proveniva sia dal mercato illegale del capoluogo napoletano sia dai territori limitrofi al comune di Afragola (Cardito e Crispano), con successiva distribuzione a cura di una rete di corrieri attiva sul territorio. Sono stati altresì localizzati i punti di rivendita del Tle sul territorio afragolese, individuabili nelle aree limitrofe al cimitero comunale di Afragola, nel centro storico, nonché nel Rione Salicelle. Sono contestualmente in corso di esecuzione numerose perquisizioni nei confronti di altri indagati a vario titolo coinvolti nel traffico illecito. Nel corso delle investigazioni, a riscontro dell’attività di indagine, sono stati operati sequestri per detenzione di tabacco lavorato estero per un peso complessivo di circa 200 chili. Dalle indagini sono emersi legami con soggetti del gruppo criminale Barbato-Bizzarro, operante nel Rione delle Salicelle di Afragola, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e al contrabbando di Tle.

Sono stati raggiunti da custodia cautelare in carcere:

– CARNICELLI Anna, Napoli in data 14.12.1970

– CARNICELLI Silvana, Napoli in data 28.02.2002,

– CARNICELLI Salvatore nato a Napoli in data 07.11.1959

– DE STEFANO Lucia, Napoli il 20.02.1987

– FINIZIO Anna, Napoli, 22.04.1975

– GIAME’ Salvatore, Napoli il 25.09.1987

– NICOLETTI Gennaro, Napoli il 22.07.1968

– SIBILIO Laura, Afragola il 09/03/1965

Sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari

– CAIAZZO Vincenzo Afragola in data 15.11.1972

– DEVIATO Marco, Napoli il 22.07.1992

– GIORDANO Alessandro, Napoli il 23.01.1985

– NIOLA Gabriella, Afragola il 03/09/1968

– SEPE Santa, Acerra il 29/01/1987