Coronavirus a Cicciano, due alunni positivi: chiude la scuola media Pascoli

CICCIANO – Dopo il liceo Medi, l’alberghiero Russo, il plesso Bovio sospese le attività in presenza della scuola media Giovanni Pascoli al rione Iacp. La decisione è stata presa dal sindaco di Cicciano Giovanni Corrado dopo che la dirigente scolastica ha comunicato la positività al coronavirus di due alunni che frequentano l’istituto. Preso atto della comunicazione il primo cittadino ha firmato l’ordinanza numero 64 che sospende le attività dal 4 al 5 febbraio per consentire una sanificazione straordinaria del plesso scolastico di via degli Anemoni.