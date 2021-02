Sono attualmente 625 i positivi attivi nei 18 comuni del Nolano. Lo riporta il sindaco di Nola Gaetano Minieri che ha pubblicato una tabella dettagliata con i numeri dei contagiati distribuiti comune per comune aggiornata al 22 febbraio. Primo posto per numero di positivi è Nola (128) seguito da Palma Campania con 73 e Marigliano con 69. A Cicciano i positivi sono 56, a Cimitile 51, a Saviano 45. Visciano raggiunge quota 42, Roccarainola 32, Mariglianella 25, San Vitaliano 21. Chiudono la graduatoria Carbonara di Nola con 14, San Paolo Bel Sito con 13, Camposano e Liveri con 12, Scisciano con 10, Casamarciano con 6 e Comiziano con 3. La classifica cambia radicalmente però quando si calcola l’incidenza dei positivi sulla popolazione. In questa tipologia di dati al primo posto c’è Visciano (0.96%), seguita da Liveri (0,76%) e Cimitile (0,72%). Più basse le percentuali per Carbonara di Nola (0,56%), Roccarainola (0,47%), Cicciano e Palma Campania (0,44%), San Paolo Bel Sito (0,39%). “Solo” ottava Nola con il suo 0,37%, poi ci sono Tufino (0,36%), San Vitaliano e Mariglianella (0,32%), Saviano (0,28%), Marigliano (0,23%) e Camposano (0,22%). A chiudere la “classifica” Casamarciano (0,19%), Comiziano (0,17%) e Scisciano (0,16%).