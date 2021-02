Ischia, nascondono droga nel giardino: denunciati due fratelli

Gli agenti del commissariato di Ischia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Nuova dei Conti presso l’abitazione di due giovani in cui hanno rinvenuto, occultati nella camera da letto, 3 coltelli, di cui uno multiuso, un altro con una lama ad uncino di 6 cm ed un altro con la lama della lunghezza di 7 centimetri. Inoltre, i poliziotti hanno trovato, all’interno di un ripostiglio, uno zaino contenente due buste con 76 grammi circa di marijuana e un bilancino di precisione mentre, nel terreno adiacente l’abitazione hanno rinvenuto un altro bilancino, un barattolo di vetro contenente 2 involucri con 14 grammi della stessa sostanza, una busta con 10 grammi circa di hashish e una cassetta in metallo contenente a sua volta 4 buste con 27 grammi circa di marijuana e un altro bilancino. G.D.S., con precedenti di polizia, e il fratello, ischitani di 20 e 16 anni, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.