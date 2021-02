Saviano, Roberta e Marie: storica prima unione civile al comune

SAVIANO – La prima volta non si scorda mai. Per Roberta e Marie e per il comune di Saviano. “Per la prima volta nella storia del nostro Comune è stata celebrata un’unione tra due persone dello stesso sesso” annuncia il sindaco Vincenzo Simonelli. “Sono doppiamente onorato, da sindaco in primis e da uomo di diritto poi, perché ritengo questo riconoscimento giuridico un’importante conquista di civiltà che garantisce parità e uguaglianza a tutte le persone. A Roberta e Marie il mio personale augurio di una vita felice, vissuta nella piena condivisione dell’amore”.