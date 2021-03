Acqua, guasto improvviso: disagi in 6 comuni dell’area nolana

NOLA – Manca l’acqua in 6 comuni del Nolano. Disagi questa mattina a Casamarciano, Cicciano, Comiziano, Nola, San Paolo Bel Sito e Tufino: la Gori, società che gestisce il servizio idrico, ha comunicato questa mattina che c’erano problemi per un guasto improvviso. La situazione sarebbe dovuta ritornare alla normalità intorno alle 13, ma la Gori ha comunicato che “a seguito di una interruzione della fornitura di energia elettrica agli impianti da parte della società Enel Distribuzione”, stanno continuando mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica nei sei comuni nolani. Il ripristino dovrebbe avvenire intorno alle 20 di stasera.

ECCO I COMUNI E LE ZONE INTERESSATE:

CASAMARCIANO: intero territorio comunale. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20 di stasera.

CICCIANO: località Sasso e via Sandro Pertini (anche se ci sono segnalazioni anche dal centro cittadino). L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 2o di stasera

COMIZIANO: intero territorio comunale. Anche qui il ripristino dovrebbe avvenire intorno alle 20.

NOLA: via Castel Cicala, via Nino Bixio, Rione Gescal, piazza fratelli Bandiera, via Fratelli Bandiera, piazza Luigi Settembrini, via Silvio Pellico, piazza Carlo Pisacane, piazza Giuseppe Mazzini, via Casamarciano, via Guglielmo Pepe, via Federico Confalonieri, piazza Camillo Benso Cavour, via Nazario Sauro, zona Castel Cicala, via Dei Mille, via Abate Minichini ed in tutte le traverse della zona. La normalità è prevista per le 20.

SAN PAOLO BEL SITO: via Madonna delle Nevi, via Cupa di Livardi, via Circumvallazione. l ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20 di stasera.

TUFINO: Intero territorio comunale. Anche qui il ripristino dovrebbe avvenire intorno alle 20.