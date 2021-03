C’è chi dice no”, dibattito virtuale con il magistrato Catello Maresca

L’istituto comprensivo “B. Cozzolino – L. D’Avino” di San Gennaro Vesuviano, unitamente al Rotary Club Nola-Pomigliano e il Rotaract Club presentano, incontro-dibattito sulla legalità, “C’è chi dice no”, mercoledì 7 aprile alle 11 su piattaforma online. Relatore di eccezione sarà il Catello Maresca, sostituto procuratore presso la Procura Generale di Napoli ed autore di numerose pubblicazioni “L’ultimo bunker”, “La mafia è buona”, “Male capitale”, “Manuale di legislazione antimafia”. Maresca ha diretto importanti operazioni contro le organizzazioni criminali, tra le quali spicca quella che ha portato all’arresto del boss dei Casalesi, Michele Zagaria, dopo una latitanza di sedici anni. “Il nostro Istituto – dichiara il dirigente scolastico Stefania Leo – continua il suo percorso di promozione della cultura della legalità e della giustizia, attraverso la partecipazione di una delle figure più autorevole riguardo “alla lotta alle mafie” del panorama nazionale. Questo incontro rientra in un percorso volto a sensibilizzare ed avvicinare i nostri studenti all’idea della legalità, intesa come fattore base di ogni convivenza sociale e di ogni organizzazione collettiva. Senza legalità non c’è società e non c’è Stato. L’obiettivo comune è di rilanciare l’idea della legge come bisogno sociale e civile”. Per seguire l’evento in streaming sulla piattaforma Meet di Google Workspace for Education inviare una mail all’indirizzo dirigente@iccozzolinodavino.edu.it. In seguito, all’indirizzo mail indicato, verranno inviati il link, le credenziali di accesso e le modalità di collegamento. L’evento è organizzato con il patrocinio morale del Comune di San Gennaro Vesuviano, in collaborazione con gli istituti aderenti all’accordo di rete “L’altro siamo noi”, Is “Caravaggio” di San Gennaro Vesuviano, Isis “De Medici” di Ottaviano, Isis “Rosmini” e istituto comprensivo “De Curtis” di Palma Campania, e con i Rotary Club Acerra-Casalnuovo “Aniello Montano”, Rotary Club Marigliano Adrianea, Rotary Club Ottaviano, Rotary Club Afragola-Frattamaggiore “Le porte di Napoli”.