CICCIANO – Un clamoroso tentativo di furto in pieno pomeriggio, in pieno centro cittadino e in piena zona rossa. E’ quanto successo ieri poco dopo le 15 in via Marconi a Cicciano quando un residente ha sentito dei rumori provenienti da fuori la sua abitazione dove era parcheggiata la sua utilitaria. Affacciatosi dal balcone ha visto che un uomo stava smontando la mascherina della sua auto mentre un altro faceva da palo pochi metri più avanti. Momenti convulsi tra grida e tensione: il residente è sceso in strada dove si è accorto di una seconda auto (il terzo complice) che è riuscita a fuggire tra le strade deserte di Cicciano facendo perdere ogni traccia come gli altri due malviventi. La vittima ha presentato denuncia ai carabinieri di Cicciano che hanno avviato da subito le indagini del caso.