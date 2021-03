Marigliano, controlli sui furbetti dei buoni spesa: 8 indagati

MARIGLIANO – Ancora controlli della polizia locale di Marigliano. Le indagini degli agenti, coordinati dal maggiore Emiliano Nacar, si sono incentrate sui “furbetti” del reddito di cittadinanza e dei buoni spesa: accertata la connessione tra buoni e delinquenza locale con incassi illegittimi supportate da false dichiarazioni. Dopo un’azione congiunta con l’ufficio comunale delle Politiche sociali si è svolto il primo screening di controllo su chi aveva tentato di fruire dei buoni spesa con dichiarazioni mendaci omettendo il fatto che usufruissero già del reddito di cittadinanza: per questo ci sono i primi 8 indagati per chi ha presentato false dichiarazioni per ottenere il buono spesa del comune di Marigliano. Ma non solo, una nuova stretta anche sulle occupazioni abusive delle case con un nuovo sopralluogo sul lotto Acer, dove un appartamento è risultato occupato abusivamente da alcune persone già sfrattate dalla polizia locale nel 2019 in una nota località di Marigliano dove furono abbattuti 7 appartamenti inagibili i cui abitanti sottraevano luce ed acqua. Nell’operazione ci fu anche l’arresto di due persone.