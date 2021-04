Abrogata la preapertura della caccia in Campania, Lipu: successo storico

La Lipu ha riunito il suo coordinamento re g i ona l e a l l a l uc e de l l ’a b roga z i one de l l a pre a pe rt ur a d e l l a c a c c i a p e r p l a udi r e alla Regione Campania per questa storica iniziativa. La Lega Italiana Protezione Uccelli ne l l ’a f f e rm a re l a s ua c ont r a ri e t à a l l e a t t i v i t à ve n a t ori e r i ngra z i a l ’ a s s e s s ore regionale Nicola Caputo ed il presidente dell’ottava commissione, Francesco Emi l i o Bor r e l l i p e r a v e r e l i m i n a t o i l pe r i odo di pre a pe r t ura d e l l a c a c c i a ( d al 1 al 19 s e tt e mb r e ) per la prossima stagione venatoria a tutela di tutta la fauna selvatica. Il parlamentino regionale della Lipu Campania composto da C ostantino D ’A n ton i o, d e l e ga t o pe r l e i s ol e di P roc i d a e V i v a ra, M att e o Palmisani, per la provincia di Caserta, Gennaro Manz o, per l a p rovi nc i a di S a l e rno, M ar c e l l o S te fan u c c i, p e r l a p rovi nc i a d i Benevento e Fabio Procaccini per la provincia di Napoli, ri ngr a z i a G i u s e p p e Lon gob ar d i , d e l e ga t o de i M ont i L a t t a ri e c om pon e nt e d e l comitato tecnico faunistico venatorio della Regione Campania per l’intenso lavoro svolto per raggiungere questo risultato. Giuseppe Salzano , coordinatore regionale delle guardie venatorie e zoofile de l l a Lipu ga r a nt i s c e i l m a s s i m o i m pe gno d i t ut t e l e gu a rdi e a f f i n c hè i l s i l e n z i o venatorio venga osservato durante l’abrogato periodo della preapertura della caccia.