Afragola, in strada con una pistola: polizia arresta 31enne napoletano

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Amendola ad Afragola per la segnalazione di una persona armata in strada. I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato e bloccato l’uomo trovandolo in possesso di un revolver Harrington & Richardson Arms Company non censito calibro 7,65 Browning, di 2 cartucce e di un bossolo dello stesso calibro. Gennaro Aristarco, 31enne napoletano, è stato arrestato per porto di arma clandestina e ricettazione.