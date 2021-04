Brusciano, 133 dosi di crack pronte allo spaccio: arrestato 42enne

I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Domenico di Maiolo, 42enne di Pollena Trocchia. L’uomo era in via Paolo Borsellino, all’interno del complesso popolare “219” e durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 133 dosi di crack (50,74 grammi). Finito in manette, il 42enne è stato accompagnato al carcere di Poggioreale.