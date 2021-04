Casoria, nascondeva 10 chili di hashish in auto: arrestato 57enne

I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Marcianise, nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato ad infrenare la recrudescenza dello spaccio di stupefacenti, hanno provveduto all’arresto, a Casoria, di M. G., 57 anni, del luogo. I militari dell’Arma, atteso il fare sospetto dell’uomo, lo hanno bloccato a bordo dell’autovettura in uso mentre percorreva via Circumvallazione esterna in direzione nel centro cittadino. A seguito di perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto 100 panetti di hashish del peso complessivo di 10 chilogrammi, abilmente occultati in un doppio fondo dell’auto. Quanto rinvenuto, unitamente a due telefoni cellulari e all’autovettura, sono stati sequestrati. M.G. è stato accompagnato presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.