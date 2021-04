Cicciano, violenta lite tra due uomini nel giorno di Pasqua: muore 33enne

CICCIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Una lite tra due uomini è sfociata nel dramma nel giorno di Pasqua. Pasquale Lauro, 33 anni di Cicciano, si è accasciato al suolo nei pressi della sua abitazione nel popoloso rione Iacp di Cicciano poco dopo le 19,30 di questa sera. Secondo una prima sommaria ricostruzione la vittima avrebbe avuto un pesante alterco con un uomo. La causa della discussione sarebbe la sua ex moglie da cui si era separato e con la quale ha una figlia di 10 anni. Il 33enne si è sentito male e ha cercato aiuto: sul posto è arrivata anche l’ambulanza ma per Pasquale Lauro non c’è stato nulla da fare. A casa dei due ci sono gli agenti di polizia del commissariato di Nola e i carabinieri della stazione di Cicciano che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.