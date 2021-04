CICCIANO – Quattro bambini positivi al coronavirus e il sindaco Giovanni Corrado sospende le lezioni al plesso scolastico Bovio-San Barbato di via Marconi. L’ordinanza è stata firmata nel pomeriggio di ieri dopo che la dirigente ha comunicato al primo cittadino il contagio di “4 alunni e un numero elevato del personale messo in isolamento”. Da qui è arrivata la decisione di chiudere il plesso per tre giorni (da oggi fino a mercoledì 21 aprile) “per permettere alla scuola di organizzare il personale docente e garantire ai nostri bambini la massima sicurezza” ha detto il primo cittadino.