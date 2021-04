Sono 165 le persone controllate, di cui 2 indagate, 780 chilogrammi di rame e 1.020 chilogrammi di batterie esauste recuperati nell’operazione “Oro Rosso” disposta ieri su scala nazionale dal servizio Polizia Ferroviaria per il contrasto al fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, ed attuata dal Compartimento Polizia Ferroviaria con verifiche amministrative e contabili presso 28 ditte di smaltimento, ritiro e trasporto di materiali ferrosi e rottami dell’intero territorio regionale. Nella provincia di Napoli, nel corso dei controlli all’interno di un deposito in zona Grumo Nevano, sono stati ritrovati 780 chilogrammi di cavi di rame appartenenti a Fs Italiane. Il rame è stato sequestrato in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. In un altro deposito, a Sant’Anastasia sono state ritrovate 1.020 chilogrammi di batterie esauste. Il materiale è stato sequestrato e l’amministratore è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti e ricettazione. Infine ad Aversa un uomo è stato denunciato per furto aggravato perché, nei giorni precedenti, si era reso responsabile del furto di cavi di rame custoditi all’interno della stazione di Frattamaggiore.