Giornata mondiale dell’autismo, Asl Na 3 apre centro ai bambini

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007, l’Asl Napoli 3 Sud apre il 2 aprile, dalle 8 alle 20, il proprio centro (responsabile Cesare Principe) con sede a Torre del Greco ai bambini con disturbi dello spettro autistico e alle proprie famiglie. Nella stessa giornata sarà aperto anche il centro diabete e obesità in età evolutiva (responsabile Pierluigi Pecoraro) presente nella stessa sede. Quest’anno la giornata si celebra in piena crisi pandemica, che, oltre alla salute, mette a rischio i diritti delle persone con autismo come l’istruzione e il lavoro.

Obiettivo prioritario del centro per l’autismo Asl Na 3 Sud è quello di razionalizzare i percorsi diagnostici e terapeutici attraverso la diagnosi precoce dei disturbi del neurosviluppo da 0 a 36 mesi, con particolare riferimento alla valutazione del profilo clinico-funzionale. La cura e la prevenzione del diabete e dell’obesità in età evolutiva, anche nei bambini affetti da autismo,rappresentano un livello essenziale di assistenza sanitaria. Una sana alimentazione, combinata con una maggiore attività fisica, sono due fattori modificabili per migliorare lo stile di vita, curare e prevenire numerose patologie.

Il centro autismo, il 2 aprile 2021, oltre alla visita per bambini e famiglie,presenterà,attraverso gli operatori,le proprie attività, tra cui il corso di formazione continua Autism è, ed offrirà prestazioni cliniche senza prenotazione (osservazioni, colloqui professionali). L’obiettivo è quello di far luce su questa disabilità, promuovendo la ricerca e il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari. Il centro di II livello diabete e obesità in età evolutiva ha l’obiettivo di diffondere e tutelare la corretta crescita ed il benessere del bambino e dell’adolescente. Una sana alimentazione, combinata con una maggiore attività fisica, sono due fattori modificabili per migliorare lo stile di vita, curare e prevenire numerose patologie.