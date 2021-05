Casalnuovo, scoperto allevamento di uccelli “truccato”: denunciato 32enne

CASALNUOVO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Un allevamento con il “trucco” scoperto e sanzionato. E’ quanto emerso durante un’operazione dei carabinieri forestali della stazione di Marigliano, guidati dal comadante Alessandro Cavallo, e le guardie venatorie e Zoofile della Lipu, coordinate da Giuseppe Salzano che hanno controllato l’attività di allevamento a scopo amatoriale di fringillidi, di un 32enne di Casalnuovo, autorizzato dalla Provincia di Napoli. Nel locale destinato all’allevamento, c’erano una quindicina di coppie di uccelli regolarmente registrate e dichiarate in fase di riproduzione. Dal controllo è emerso, però che l’allevatore deteneva, in altre gabbie, 7 cardellini ed un lucherino privi di anellini identificativi e documentazione giustificativa del possesso e della provenienza. Gli otto uccelli sono stati sequestrati e trasferiti al centro recupero Fauna Selvatica dell’ospedale veterinario dell’Asl Na1 al Frullone, dove seguiranno un ciclo di riabilitazione alla vita selvatica prima di essere liberati. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. “Questo è un vecchio stratagemma del mestiere, di chi il mestiere lo fa in maniera non corretta: si applicano anellini degli allevamenti autorizzati agli uccelli catturati da bracconieri ed uccellatori senza scrupoli – afferma Fabio Procaccini, delegato di Lipu Napoli – così facendo si fanno passare gli uccelli predati illegalmente per nati in allevamento. Con questo escamotage si incrementa il traffico di fauna protetta. All’uomo – conclude Procaccini – sarà revocata l’autorizzazione all’allevamento”.