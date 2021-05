Al via altri due “Accordi Quadro” per interventi di manutenzione di tratti stradali della rete viaria metropolitana. Sono stati sottoscritti i contratti che affidano alle ditte vincitrici delle gare i lavori di manutenzione di due importanti aree della rete stradale di pertinenza della Città Metropolitana di Napoli. Per il primo intervento sono interessati i comuni di Ischia, Lacco Ameno, Casamicciola, Forio d’Ischia, Serrara Fontana, Barano d’Ischia, Capri, Anacapri, Monte di Procida, Boscotrecase, Trecase, Mugnano, Melito, Casandrino, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola e Volla. Lo sviluppo totale della rete stradale oggetto di eventuali interventi è di circa 180 chilometri. Il secondo intervento, invece, comprende le strade ricadenti nei comuni di Camposano, Casamarciano, Cicciano, Comiziano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Roccarainola, San Giuseppe Vesuviano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Striano, Tufino e Visciano. Anche in questo caso lo sviluppo totale della rete stradale oggetto di eventuali interventi si sviluppa per circa 180 chilometri. Gli interventi, riguarderanno principalmente, l’esecuzione delle seguenti lavorazioni: ripristino di barriere stradali con installazione di nuovi sistemi di ritenuta e/o incidentate volto a garantire la continuità funzionale, ripristinando le condizioni di sicurezza ed adeguando le suddette opere, ove è possibile, alle vigenti normative; ripristino ed integrazione della segnaletica verticale con quella ad alta rifrangenza, ripasso della segnaletica orizzontale e di nuovo impianto; consolidamento delle opere d’arte e ripristino corticale delle strutture degradate; ripristino delle murature di tufo, pietrame e calcestruzzo costituenti parapetti e muretti, opere d’arte in genere, nei tratti ove si presentano dissestati, o comunque tali da rappresentare pericolo per la pubblica e privata incolumità; pulizia dei cigli, pertinenze e banchine, mediante modesti movimenti di terra e taglio d’erba in corrispondenza dei tratti stradali oggetto di intervento. Anche in questi casi è stato scelto lo strumento dell’Accordo Quadro che permetterà di modulare gli interventi rendendoli il più possibile corrispondenti alle esigenze che specificamente si potranno manifestare nel corso del tempo.Il valore massimo per le opere è stimato, per ciascuno degli “Accordo Quadro”, in circa un milione di euro. La validità dei contratti è di 8 mesi. “Grazie all’impegno della Città Metropolitana, guidata dal sindaco Luigi de Magistris, prendono il via altri due “Accordi Quadro” che garantiranno un costante miglioramento e una messa in sicurezza di altri tratti della rete viaria gestita dalla Città Metropolitana di Napoli, ciò permetterà di avere una manutenzione tempestiva e continua sulla intera rete stradale gestita dalla Città Metropolitana”. Lo ha affermato il consigliere metropolitano delegato alle strade, Raffaele Cacciapuoti che ha aggiunto: “Per realizzare questo obiettivo abbiamo investito somme considerevoli anche grazie al lavoro del Consiglio Metropolitano e del sindaco de Magistris che tanto hanno sostenuto questi progetti. Assolutamente decisivo è stato, come sempre, il lavoro delle strutture tecniche e amministrative dell’Ente a cui va il mio ringraziamento” .