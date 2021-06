Bassolino e il “fallimento” Bagnoli, il dibattito è sempre aperto

Lunedì 14 giugno prossimo si svolgerà il secondo appuntamento con i webinar organizzati da ‘ilSud24.it’. L’argomento sul tappeto sarà davvero stuzzicante, suggestivo ed anche di grande importanza per il futuro di Napoli. Un argomento che nasce da una considerazione a cuore aperto di Antonio Bassolino, ex sindaco partenopeo (1993-2000), ex ministro del lavoro e della previdenza sociale del primo governo D’Alema (ottobre ’98/ giugno ’99) ed ex governatore della Campania (2000-2010). Bassolino in un’intervista al Mattino, dichiarando la propria intenzione a ricandidarsi a primo inquilino di Palazzo San Giacomo, ha sostenuto come il mancato rilancio di Bagnoli, rappresenti «un fallimento complessivo». Dal quale nessuno può escludersi e meno che mai il Centrosinistra che da sempre – non dimentichiamoci che Bassolino tra Regione e Comune per ben 29 anni è stato l’indiscusso numero uno – ha tenuto sotto tutela Napoli e la Campania. E non a caso è considerato il massimo responsabile del progetto di riqualificazione dell’area e del suo fallimento, anche se dopo di lui per palazzo San Giacomo sono passati la Iervolino e De Magistris. Nel frattempo, lui era a Santa Lucia ed anche da lì avrebbe potuto dare una mano a rilanciare Bagnoli. Ma anche dalla Regione si è perso tempo. Appuntamento a lunedì alle ore 19, con Maria Rosaria Pugliese, segretario confederale Ugl Campania, Gaetano Panico, segretario provinciale Utl-Ugl Napoli, Carlo Lamura, già consigliere comunale di Napoli, e Luca Ferrari, dirigente nazionale dipartimento del turismo di FdI. Modererà il dibattito Dario Caselli, giornalista del ilSud24.it

Il dibattito potrà essere seguito sulle pagine facebook ilSud24.it (https://www.facebook.com/IlSud24.it), ‘ilSudsiamoNoi’ (https://www.facebook.com/IlSudsiamoNoi) e sul canale youtube‘ilSud24.it’.