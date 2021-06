Cicciano, carabinieri setacciano la città: controlli in tutte le zone

Una giornata intensa di controlli. E’ stata quella dei carabinieri della stazione di Cicciano che ieri hanno coperto il territorio cittadino controllando diversi automobilisti e motociclisti in entrata e in uscita dalla città. Le pattuglie dei militari dell’Arma sono state dislocate in vari punti di Cicciano sia nelle ore del mattino che in quelle pomeridiane. Un’operazione che mira a garantire la sicurezza dei residenti dopo gli ultimi fatti di cronaca degli ultimi tempi.