Camposano, si dimette anche la consigliera Vetrano: assise senza numeri

CAMPOSANO (Nello Lauro) – E’ arrivato l’ennesimo colpo di scena sul palcoscenico del teatro politico di Camposano. Si è dimessa questa mattina anche Antonietta Vetrano consigliere di maggioranza che sosteneva il già dimissionario sindaco Francesco Barbato. Ora dell’assise comunale farebbero parte solo tre consiglieri Aniello Petillo (presidente del civico consesso), Giuseppina De Capua e Saverio De Capua. Un numero troppo esiguo che per il testo unico degli enti locali non può garantire il quorum minimo nelle sedute consiliari in quanto è necessario almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge (12). Ora la parola passa alla Prefettura di Napoli che dovrebbe prendere atto della nuova situazione e sciogliere definitivamente l’amministrazione comunale di Camposano.