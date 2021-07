Marigliano, rete idrica colabrodo: blitz dei vigili urbani

MARIGLIANO – Sembrava terminata l’indagine sui lavori eseguiti alla condotta idrica di Marigliano. Invece, stamattina su numerose sollecitazioni dei cittadini, il comandante dei vigili urbani Emiliano Nacar è intervenuto in via Vittorio Veneto dove si stava lavorando a seguito di una perdita di acqua sulla sede stradale. Sullo stesso tratto di strada a confine con Mariglianella si è verificata la terza perdita nel giro di un mese. Da sopralluogo congiunto con l’ufficio lavori pubblici del Comune è stato accertato che la condotta idrica in questione era vetusta ed ammalorata ed andava immediatamente sostituita su tutto il tratto che porta fino a Brusciano. I vigili urbani, diretti dal maggiore Nacar, hanno diffidato la ditta a terminare i lavori di riparazione immediata e contestualmente la Gori a mettere in atto tutte le azioni per il ripristino e sostituzione della condotta idrica integrale.