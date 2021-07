Continuano senza sosta i controlli sul territorio da parte della polizia locale di Marigliano. Gli agenti coordinati dal comandante Emiliano Nacar sono intervenuti in località Pontecitra e hanno fermato una donna intenta a sversare materiale sulla sede stradale. Immediatamente è scattata la denuncia alla persona che contestualmente ha caricato il rifiuto portandolo via. Poco dopo, insieme al contingente dell’ esercito, anche in qualità di coordinatore della area Est di Terra dei Fuochi, l’ufficiale della polizia locale ha controllato un attività di vendita di marmi in difetto della prescritta autorizzazione unica ambientale e con un area a deposito illegittimamente detenuta. Anche qui denuncia a piede libero del responsabile e sanzione per omessa tenuta del registro rifiuti. La giornata è continuata, unitamente a personale dell’Agenzia di Sviluppo e contingente dell’esercito, con un volo ricognitivo per verificare alcune denunce degli ultimi giorni . “Questa attività – dichiara Nacar – è l’ennesima effettuata e conferma i primi riscontri effettuati su interramento dei rifiuti”.