“Abbiamo appreso ancora una volta che i lavori di pulizia e manutenzione dell’Alveo 15 che attraversa tutto il nostro territorio comunale sono ancora fermi, da marzo 2021, nonostante le sollecitazioni del sindaco Gaetano Minieri e dell’amministrazione del comune di Nola. Vi segnaliamo – si legge – a nome di comitati di cittadini e soci di Legambiente Nola ancora una volta le condizioni pessime e di ostruzione dell’Alveo 15 in particolare nelle località e nei punti critici a voi ben noti quali quelli di Rione Poverelli e nei pressi del cimitero di Nola che puntualmente esondano creando situazioni di grave criticità e incolumità per i cittadini”.

“Provvediamo con solerzia adesso, preveniamo sciagure come quelle del Belgio e della Germania- scrive Iovino – le cui immagini purtroppo ci riportano spesso a situazioni già vissute, più volte, anche sul nostro territorio. In tempi di G20 proprio a Napoli non c’è bisogno che vi ricordiamo che i cambiamenti climatici ci impongono un controllo e soprattuto una prevenzione adeguata sul territorio, per non parlare, assessore Bonavitacola, di riportare in funzione un’opera di alta ingegneria idraulica quale quella dei Regi Lagni. Potremmo far bene all’ambiente e dare lustro alla cultura e alla vivibilità delle nostre aree”. “Si chiede intervento ad horas – chiosa il documento – onde evitare situazioni di pericolo per i residenti e danni agli immobili e mezzi, oltre che precarie condizioni igieniche. Inoltre presso Rione Poverelli il passaggio a livello della Ferrrovia dello Stato, che è a meno di 100 metri, viene regolarmente invaso dai detriti durante le esondazioni, in quanto gli argini sono inesistenti ai lati dell’alveo e in parte anche sul ponte con conseguenze pericolose anche per i treni in transito e togliendo ai residenti ogni via di fuga. Facciamo ognuno la nostra parte, facciamola bene” si conclude la lettera.