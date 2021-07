Saviano, messa in ricordo dell’ex sindaco e primario Carmine Sommese

SAVIANO – Si terrà venerdi 23 luglio, alle ore 19:30, in piazza Adolfo Musco, la santa messa in suffragio di Carmine Sommese, il compianto sindaco di Saviano e primario del reparto di Chirurgia dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola stroncato dal coronavirus il 17 aprile del 2020. Con questa celebrazione la famiglia tutta desidera condividere il dolore per la perdita del proprio congiunto con quanti lo hanno amato e stimato.