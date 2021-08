In servizio dal 9 agosto i nuovi agenti di polizia locale di Marigliano a tempo determinato. Da sette sono passati a quattro per alcune defezioni, ma immediatamente hanno iniziato ad effettuare controlli sul territorio. Stamane il comandante Emiliano Nacar, come coordinatore della sezione Napoli Est della cabina di regia di Terra dei Fuochi ha disposto un controllo presso un’attività di falegnameria e fabbro. Dal controllo ispettivo è scattata subito la verifica sulla mancanza del formulario di smaltimento dei rifiuti e si è sospesa l’attività con il deferimento all’autorità giudiziaria per gestione illecita dei rifiuti. Subito dopo posti di controllo, unitamente all’Esercito sulla zona in via Nuova del Bosco con decina di persone controllate per impedire gli sversamento di rifiuti. “Anche con scarsissimi mezzi garantiremo il controllo della movida sino alle 22 ed alle 24 rafforzando il turno della polizia locale con aiuto della protezione civile e da domani partirà anche il controllo antincendio. Innalzeremo di nuovo il contrasto alla prostituzione e al conferimento irregolare dei rifiuti” ha detto il maggiore Nacar.