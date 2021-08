Saviano, coltiva marijuana nel giardino di casa: arrestato 38enne

Stamattina gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo a Saviano presso l’abitazione di un uomo nel cui giardino hanno rinvenuto 10 piante di marijuana alte circa 3 metri e, all’interno di un casotto, un involucro contenente 8 grammi circa della stessa sostanza, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga; inoltre, all’interno dell’abitazione, hanno rinvenuto due lampade alogene e un box in alluminio per accelerare la crescita delle piante. Pasquale Panico, 38enne di Saviano è stato arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.