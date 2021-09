Camposano, Pasquale Quatrano nuovo presidente della Pro Loco

E’ Pasquale Quatrano il nuovo presidente della Pro Loco di Camposano. Quatrano, 28 anni, laureato in Giurisprudenza, è risultato il candidato prescelto per coordinare i lavori del nuovo Consiglio direttivo e, quindi, succedere a Luigi Barbati – attualmente presidente dell’Unpli Provinciale Napoli – che ha guidato la Pro Loco di Camposano negli ultimi 8 anni. “Sono decisamente emozionato per quest’enorme attestato di stima che i soci e i membri del nuovo consiglio direttivo hanno mostrato nei miei confronti. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno riposto fiducia nella mia persona”. Sono queste le prime parole del neoeletto presidente Pasquale Quatrano, che poi aggiunge: “Personalmente è un onore essere il nuovo presidente della Pro Loco, ma allo stesso tempo rappresenta una responsabilità importante. Inoltre, ci tengo a ringraziare in particolar modo mio padre, da decenni socio della Pro Loco, che mi ha trasmesso i veri valori di questa grande famiglia. Dulcis in fundo, un sincero ed immenso grazie va Luigi Barbati che in questi anni è stato, e sono certo continuerà ad esserlo, un punto di riferimento importante per tutti i soci, soprattutto i più giovani”.

I componenti del Consiglio Direttivo

Pasquale Quatrano (Presidente)

Ilaria D’Angiò ( Vice Presidente)

Luigi Barbati

Carmine D’ Otolo

Anella Regina Franzese

Vincenzo Innarelli

Michele Liri

Filomena Sabatino

Benedetto Vetrano