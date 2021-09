Roccarainola, visite guidate e concorso fotografico: è la “Notte della Cultura”

Il comune di Roccarainola in collaborazione con i componenti della commissione per i beni culturali e ambientali di Roccarainola, promuove l’evento “Notte della Cultura”. L’evento in programma il prossimo 19 settembre prevede la visita guidata con un percorso itinerante che partirà dalla colonna universitaria e si concluderà al palazzo baronale con la mostra fotografica “Roccarainola in uno Scatto” e una degustazione gastronomica. Nello stesso giorno sarà organizzata anche la mostra delle foto pervenute per il concorso fotografico con la premiazione dei tre scatti più belli e sarà rilasciato a tutti un attestato di partecipazione.