Torre del Greco, rissa tra donne e spunta coltello: tre denunciate

Schiaffi, graffi e spunta anche un coltello. Un alterco tra tre donne si trasforma in una violenta zuffa, con le protagoniste denunciate. E’ accaduto a Torre del Greco dove i carabinieri della locale compagnia hanno deferito una donna di 45 anni, che dovrà rispondere anche di porto abusivo di arma da taglio, e una madre con figlia di 43 e 15 anni. I militari dell’Arma, allertati dal 112, sono intervenuti in via Nazionale. Qui hanno appurato che la quarantacinquenne, per futili motivi, aveva litigato con le altre due donne. Litigio ben presto degenerato in una vera e propria zuffa caratterizzata da schiaffi e graffi. Durante le fasi concitate della rissa, la più anziana ha anche estratto un coltello e minacciato le altre due ”contendenti” che, approfittano di un momento di distrazione, sono però riuscite ad allontanarsi a bordo del proprio scooter. I carabinieri, giunti in tempo per fermare lo scooter, hanno allertato il 118 e ricostruito la vicenda. Le tre protagoniste della zuffa sono state medicate all’ospedale Maresca: per loro la prognosi è di dieci giorni a seguito delle lievi lesioni riportate.