Assurdo, ma vero quanto successo a Torre del Greco. Alla centrale operativa del 112 è arrivata segnalazione per cattivi odori ed un presunto maltrattamenti di animali in una strada nel comune corallino. Così la pattuglia dei carabinieri forestali della stazione “Parco” Ottaviano ha individuato in auto privata parcheggiata la fonte degli odori nauseabondi. I militari, dopo aver effettuato ulteriori ricerche, hanno cercato e trovato il proprietario dell’autovettura, che con resistenza, ha aperto il cofano posteriore. Increduli, i militari hanno trovato una pecora riposta in un angolo del bagagliaio con una museruola per cani. L’animale presentava segni tangibili di malnutrizione e i militari hanno fatto intervenire i veterinari dell’Asl che hanno confermato le condizioni precarie dell ovino. La pecora è stata sequestrata ed affidata ad un associazione che le fornirà le prime cure del caso, mentre il sessantenne di Torre del Greco è stato deferito all’autorita giudiziaria per i reati di maltrattamento animale e detenzione di animali incompatibili con la loro natura. Ai militari ha detto: “Non avevo spazio nell’appartamento”. (nello lauro)