Cicciano, piovono calcinacci dalla casa mandamentale: chiusa strada

CICCIANO (ne.la.) – Torna il vento forte e tornano anche i disagi. Questa mattina una pioggia di calcinacci è piovuta dalla casa mandamentale in via Roccarainola: sul posto i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a chiudere provvisoriamente la trafficata arteria cittadina intorno a mezzogiorno. E’ stato già chiesto da militari e agenti l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Nola. Più volte i residenti hanno manifestano perplessità sulle condizioni dell’ex carcere: non si registrano persone ferite e danni evidenti a cose.