Due giovani sono morti e altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte alle 4. I giovani si trovavano a bordo di una 500 che si è capovolta in via detta Strada di Casoria alla rotonda con Casavatore. Alessandro Boccia e Riccardo Iervolino di 24 anni di Ottaviano hanno perso la vita sul colpo mentre due ragazze, anch’esse della provincia di Napoli, rispettivamente di 22 e 24 anni, sono state trasportate in ospedale; una al Cardarelli in prognosi riservata e l’altra a Frattamaggiore in codice giallo. Sul posto il reparto di Infortunistica Stradale della Polizia locale di Napoli.

LUTTO CITTADINO AD OTTAVIANO – “È una domenica tristissima per Ottaviano. Nella notte due giovani nostri concittadini hanno perso la vita in un incidente stradale a Casavatore. Alessandro e Riccardo erano due studenti di appena 24 anni, due bravi ragazzi ai quali è stato sottratto il futuro da un destino assurdo. La comunità ottavianese è vicina alle loro famiglie. Da padre posso immaginare quanto può essere forte il dolore dei genitori in questo momento e so che ogni parola è superflua. Nel silenzio e nella preghiera comunichiamo loro tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza. Preghiamo, inoltre, per i feriti ricoverati in ospedale. Il giorno dei funerali, a Ottaviano sarà proclamato il lutto cittadino” dice il sindaco Luca Capasso.