Nola, ottobre è il mese “rosa”: screening gratuiti al seno con la Breast Unit

Visite senologiche gratuite a Nola: l’appuntamento con la prevenzione è per domenica 3 ottobre dalle 10 alle 13. L’iniziativa è dell’associazione “United for Life” di cui è presidente la giovane Angela Carbone. Gli screening, con esame ecografico, si terranno presso il centro estetico In&Out di Marianna Manganiello in piazza Marconi e saranno effettuati dell’equipe medica della Breast Unit dell’ospedale Cardarelli di Napoli, polo di eccellenza del Sud d’Italia per la prevenzione e la cura del tumore al seno con cui l’associazione collabora da anni favorendo continue iniziative di solidarietà. “Entriamo nel vivo del mese di ottobre, noto in campo medico come ‘mese rosa’, il mese della prevenzione – dichiara Angela Carbone – un tema particolarmente caro alla mia associazione che fin dal primo giorno ha investito risorse ed energie per creare un filo diretto con le donne, per aiutarle e supportarle nel loro percorso di vita e di lotta contro il cancro. Lo screening di domenica assume un significato ancor più incisivo perché – aggiunge Angela – accanto alla classica visita senologica, ci sarà l’esame ecografico grazie alla disponibilità dell’azienda Medisol. Ringrazio i camici bianchi della Breast Unit dell’ospedale Cardarelli di Napoli che, da sempre, ci affiancano in questo nostro percorso e Marianna Manganiello per l’ospitalità del suo centro. Alle donne dico di volersi bene e di fare prevenzione, l’unico strumento per combattere possibili malattie”. L’evento si svolgerà secondo le regole anti Covid. Green pass e prenotazione obbligatori.