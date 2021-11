Aggredisce e rompe una costola alla compagna: arrestato 27enne

I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Casal di Principe, la notte scorsa, a seguito di una richiesta di aiuto da parte di una giovane donna, pervenuta sul numero unico di emergenza “112”, sono intervenuti presso un’abitazione di Villa Literno, dove hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate, un ventisettenne nigeriano, regolare sul territorio nazionale. I militari dell’Arma hanno sorpreso e bloccato l’uomo, in evidente stato di agitazione, dopo che nel corso della lite scaturita da futili motivi, aveva sferrato un pugno e lanciato una sedia contro la propria compagna, sua connazionale e convivente, cagionandole una frattura composta delle costole lato destro, come refertato dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Aversa a seguito dell’intervento del “118”. La vittima ha inoltre riferito circa il protrarsi delle violenze, mai denunciate, da oltre otto mesi. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.