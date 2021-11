Dovevano andare a scuola oppure fare i compiti ma hanno pensato di passare il proprio tempo diversamente. I carabinieri della stazione di Carbonara di Nola, impegnati in un servizio a largo raggio volto a controllare le attività commerciali, sono entrati in una sala scommesse. All’interno del locale 5 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni che sono stati sorpresi mentre “studiavano” al monitor i possibili risultati del campionato di calcio su cui scommettere. I minori – tutti del posto – sono stati affidati ai genitori mentre l’attività è stata sospesa. Per il titolare della sala scommesse una sanzione salata per aver consentito l’acceso ai minori.