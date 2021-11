Cicciano, impianto biodigestore di rifiuti: convocato consiglio comunale

CICCIANO (Nello Lauro) – Si farà il consiglio comunale per la realizzazione di un eventuale sito anaerobico di rifiuti. L’argomento chiesto dai 5 consiglieri di minoranza è stato inserito nell’ordine del giorno del civico consesso in seduta straordinaria in programma lunedì 29 novembre alle 20 ed in seconda convocazione martedì 30 alle 20,30. I consiglieri Giuseppe Caccavale e Nunzia Coppola, durante la conferenza dei capigruppo, richiamando anche la volontà del sindaco di voler interpellare la popolazione su atti deliberativi di rilevanza hanno anche chiesto di svolgere il Consiglio presso il Centro Nadur. Il presidente del consiglio comunale di Cicciano Raffaele Arvonio, “considerato che allo stato non risulta ancora avviato alcuno studio di fattibilità sull’argomento del sito di compostaggio anaerobico” ha proposto e ottenuto di svolgere il civico consesso a porte chiuse presso la casa comunale di rimandare ulteriori incontri pubblici ad avvenuto studio di fattibilità. Il consiglio sarà trasmesso in diretta streaming: tra gli altri punti l’intitolazione di una strada comunale a don Nicola Venezia, due riconoscimenti di debito fuori bilancio e un’interpellanza a firma Caccavale-Coppola sugli abusi edilizi.