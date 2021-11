Nola, dopo 329 giorni di attesa riapre l’ipermercato al Vulcano Buono

NOLA (Nello Lauro) – L’attesa è finita. Dopo 329 giorni di attesa e passione riapre giovedì 25 novembre, alle 10, l’ipermercato al Vulcano Buono. Il superstore, questa volta, sarà a marchio Coop e sostituisce l’ex Auchan chiuso lo scorso 1 gennaio tra le lacrime dei dipendenti dopo 13 anni di attività. Saranno 85 i dipendenti, per ora, ad occuparsi dei 3400 metri quadrati dell’ipermercato del centro servizi di Boscofangone: sarà gestito dalla società Gdm srl che si occupa già dei supermercati nei centri commerciali “Grande Sud” a Giugliano (aperto lo scorso 28 ottobre) Quarto Nuovo a Quarto e e de “Le Porte di Napoli” di Afragola. Il negozio offrirà molti servizi al numeroso bacino di utenti del Nolano e non solo: pescheria, macelleria, sushi, pane, pasticceria ma anche parafarmacia, libreria, multimedia. A disposizione dei clienti la Cartacard per le promozioni e i benefici riservati.