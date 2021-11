Nola, inaugurato superstore Coop al Vulcano Buono: “salvi” 87 lavoratori

NOLA – Inaugurato questa mattina il nuovo superstore Coop nel centro commerciale Vulcano Buono a Nola. L’importante investimento ha consentito il ritorno di un supermercato nel centro commerciale nolano e contemporaneamente il rientro al lavoro di 87 ex cassintegrati a zero ore, che fino a un anno fa operavano sotto le insegne Auchan. L’impianto di Nola della grande distribuzione commerciale fu poi chiuso, alla vigilia di Capodanno, il 31 dicembre del 202o. Oggi pero i lavoratori tornano a respirare grazie a un investimento in netta controtendenza rispetto all’andamento di tante aziende che nel Napoletano stanno soffrendo il morso della crisi, alimentata dalla pandemia. Un investimento promosso dalla Gdm di Acerra-Afragola, la società campana che ha avuto da Coop Alleanza 3.O l’autorizzazione a riportare il marchio e i prodotti Coop in provincia di Napoli. Sempre grazie alla collaborazione tra Gdm e Alleanza 3.O è stato infatti possibile riaprire il megastore di Giugliano, nel parco commerciale Grande Sud, cosa che anche in questo caso ha consentito il rientro al lavoro di 110 cassintegrati ex Auchan. All’inaugurazione di stamattina a Nola hanno partecipato il sindaco della città , Gaetano Minieri, e due esponenti della commissione attività produttive della Regione Campania, i consiglieri regionali Giovanni Mensorio, presidente della commissione, e Massimiliano Manfredi. La messa dell’inaugurazione è stata officiata da don Aniello Tortora, vicario della diocesi di Nola per le pastorali.