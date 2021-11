Saviano, certificati online: il Comune “anticipa” il Ministero

E’ già operativo il servizio online del Comune di Saviano che consente ai cittadini residenti di acquisire certificati in maniere autonoma e gratuita. Sulla home page del sito istituzionale www.comune.saviano.na.it alla sezione “servizi demografici online” è possibile infatti acquisire il certificato anagrafico di nascita, quello di matrimoni, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza Aire, di stato civile, di stato di famiglia, di residenza in convivenza, di matrimonio di risultanza anagrafica, stato di famiglia Aire, stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, anagrafico di unione e contratto di convivenza. Per accedere al servizio è necessaria la propria identità digitale (Spid) che consente di scaricare un certificato anche per un componente il nucleo familiare in maniera sicura e rispettando la privacy. Tale innovazione digitale azzera i tempi di prenotazione e attesa e consente al cittadino di accedere direttamente all’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati. Dal 15 novembre, invece, tale servizio è disponibile anche al portale del Ministero dell’Interno https://www.anpr.interno.it al quale si accede con la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità elettronica, Cns).