Terzigno, Rescigno: “Fdi compatto, no a giochetti da vecchia politica”

“Non ho alcuno dubbio nell’esprimere la mia ferma convinzione che non c’è alcun mal di pancia ne’ motivi di dissidi all’interno di Fdi di Terzigno sull’operato dell’assessore Sabrina Castaldo espressione della nostra consigliera Tina Ambrosio. Chi in queste ore sta provando a minare la compattezza e l’unità del partito, con dichiarazioni e posizioni completamente distanti dalla realtà dei fatti, resterà deluso. È quanto affermano il coordinatore cittadino Giuseppe De Simone e Carmela Rescigno, dirigente Nazionale del partito. “Continueremo a portare avanti i valori della destra e non ci presteremo mai ai giochetti politici che ricordano vecchi metodi democristiani. A Sabrina Castaldo va la nostra gratitudine per il lavoro e per l’impegno profuso come assessore all’Ambiente su un territorio difficile come quello vesuviano” conclude Rescigno.