Coronavirus, cala ancora la curva dei contagi nel Nolano

NOLA (Nello Lauro) – Continua a scendere la curva dei contagi nei 13 comuni dell’area nolana. Secondo i dati forniti dell’agenzia area nolana, aggiornati al 27 gennaio, il totale complessivo supera le 3000 unità (3170), 848 in meno rispetto all’ultima rilevazione che contava 4018 contagi (era il 22 gennaio scorso). Nola resta la città più contagiati con 1177 positivi e unica sopra i 1000. Seguono Saviano e Cicciano rispettivamente con 508 (98 in meno) e 299 (meno 134) contagiati. Numeri in discesa anche a Cimitile (197), Visciano (168) con paese con la più alta incidenza sulla popolazione, Roccarainola (145), e Camposano (128). Numeri più bassi anche a Liveri (58) e Comiziano con 57 positivi (rispetto ai 91 precedenti) che da paese con la più alta incidenza sui residenti ora quello con meno contagiati.

I NUMERI DEL MARIGLIANESE – Cifre al ribasso anche nell’area Mariglianese e tutti sotto i 1000: a Marigliano ci sono 945 contagiati, a Mariglianella 271, a San Vitaliano 250, e a Scisciano 201 per un totale di 2033 positivi in 4 comuni (366 in meno rispetto agli ultimi dati) che sommati ai 3170 del Nolano portano a un complessivo di 4837 in 17 comuni.