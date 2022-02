Incidente sulla statale 268: tra le vittime una casalinga di Polvica di Nola

TERZIGNO – C’è anche una casalinga di Polvica di Nola tra le vittime dell’ennesimo incidente avvenuto sulla statale 268, conosciuta come “strada della morte”. Raffaella Esposito, 64 anni, era a bordo una Fiat 500 in compagnia della 37enne figlia (ferita) quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una Renault Clio guidata dal 32enne Paolo Pelly, chef di Boscoreale. L’uomo è morto sul colpo mentre Raffaella è deceduta poco dopo in ospedale. La Procura di Nola ha aperto anche un fascicolo d’inchiesta e il pubblico ministero ha disposto l’autopsia sui corpi delle vittime. (foto pagina Facebook 268).